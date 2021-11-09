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9 ноября 2021, 17:34

В России с 16 ноября начнут выдавать бумажные QR-коды в МФЦ

QR-код натарелке

Бумажный QR-код актуален тем, кто не зарегистрирован на госуслугах. Фото: Павел Ворожцов

В России с 16 ноября в МФЦ можно будет получить бумажный QR-код. Это будет актуально для тех, кто не зарегистрирован на Госуслугах.

Постановление Правительства РФ об этом уже подписано, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"С 16 ноября его можно будет получить и в многофункциональных центрах в бумажном виде. Для многих такой вариант удобнее. Необходимое для этого постановление Правительства подписано", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Он поручил Минцифры РФ до конца недели предусмотреть все технические возможности, чтобы люди получали услугу быстро и без сбоев. Минздрав он попросил проработать порядок её предоставления.

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Областная газета Свердловской области

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В России с 16 ноября начнут выдавать бумажные QR-коды в МФЦ