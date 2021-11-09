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9 ноября 2021, 18:11

Павел Креков заявил о свёртывании ковидных коек в ряде свердловских медучреждений

больница

В регионе проводится работа по раскрытию ряда лечебных учреждений. Фото: Галина Соловьёва.

Продолжительные выходные дни и меры контроля, которые в данный период предпринимались дали результат. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в ходе сегодняшнего брифинга.

По его словам, можно говорить о стабилизации ситуации. Это выражается в следующих моментах: сократилось количество тяжёлых больных и смертей от COVID-19, также уменьшается нагрузка на стационарное звено.

В ходе выступления Павел Креков отметил, что в регионе проводится работа по "раскрытию ряда лечебных учреждений". Первым станет хирургическое отделение горбольницы №1. К концу недели оно выйдет в плановый режим работы и начнёт принимать больных, которых пока перенаправляют в областную больницу.

"Создана благоприятная основа, чтобы идти путём, который может в дальнейшем способствовать снижению заболеваемости", - сказал замгубернатора, уточнив, что это получится только при соблюдении всех санитарных норм, своевременного обращения в медорганизации и продолжения кампании по вакцинации.

Известно, что в последние три недели первый компонент вакцины получили 87 284, 121 378 и более 130 тысяч человек соответственно. Почти преодолён рубеж в 40% привитости всего населения Свердловской области.

"Такими темпами мы сможем примерно за 1,5 месяца выйти к тем цифрам, которые необходимы для создания иммунной защиты, которая не позволит вирусу развиваться так как он развивается сегодня", - добавил Павел Креков.

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