Опубликован график работы пунктов вакцинации в Свердловской области на 10 - 14 ноября

Сегодня стало известно, что в Свердловскую область поступило почти 60 тысяч доз "Спутника V". Фото: Алексей Кунилов

Мобильные пункты вакцинации будут работать до конца недели в шести городах Свердловской области. Желающим поставить прививку против коронавируса необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

В Сысерти, Нижнем Тагиле, Полевском и Реже известен график работы пунктов до 14 ноября, в Екатеринбурге и Серове - до 12 ноября. Сегодня стало известно, что в Свердловскую область поступило почти 60 тысяч доз "Спутника V".

Екатеринбург:

Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – с 9 по 12 ноября с 10.00 до 19.00 (ежедневно);

ТРЦ VEER Mall (пр. Космонавтов, 108д) – с 9 по 12 ноября с 10.00 до 19.00 (ежедневно);

ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) – с 9 по 12 ноября с 9.00 до 19.00 (ежедневно);

ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – с 9 по 12 ноября с 9.00 до 19.00 (ежедневно);

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – с 9 по 12 ноября с 9.00 до 19.00 (ежедневно);

ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – с 9 по 12 ноября с 11.00 до 18.00 (ежедневно);

ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5) – 11 ноября с 11.00 до 18.00;

Аэропорт Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1-й этаж, здравпункт) - с 9 по 12 ноября с 9.00 до 19.00 (ежедневно);

ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – с 9 по 12 ноября с 9.00 до 19.00 (ежедневно);

ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) – с 9 по 12 ноября с 9.00 до 19.00 (ежедневно);

ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – с 9 по 12 ноября с 12.00 до 18.00 (ежедневно);

ТРЦ «Кировский» (пер. Сиреневый бульвар, 2) – с 9 по 12 ноября с 9.00 до 19.00 (ежедневно);

СМК «АСТРАМЕД-МС» (ул. 8 Марта, 37) – 9 и 11 ноября с 11.00 до 14.00.

Сысерть:

ДК им. Романенко (ул. Коммуны, 32) – 10 и 12-14 ноября с 10.00 до 15.00.

Нижний Тагил:

ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31б) – с 9 по 12 ноября с 16.00 до 20.00, 13-14 ноября с 10.00 до 20.00;

ТРЦ «Квадрат» (ул. Пархоменко, 41) – с 9 по 12 ноября с 16.00 до 19.00, 13-14 ноября с 12.00 до 17.00.

Серов:

КТ «Родина» (ул. Ленина, 179) – с 9 по 12 ноября с 9.00 до 16.00;

Гипермаркет «Семейный» (ул. Заславского, 37) – с 9 по 12 ноября с 11.00 до 16.00;

ТЦ «Nebo» (ул. Ленина, 215) – с 9 по 12 ноября с 12.00 до 20.00.

Полевской:

ТЦ «Палермо» (мкрн. Зеленый Бор-1, 4а) – 13-14 ноября с 10.00 до 16.00;

Реж:

ТЦ «Березка» (ул. Ленина, 1) – с 9 по 14 ноября с 10.00 до 18.00.

Напомним, что накануне заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на брифинге озвучил, что за последние три недели первый компонент вакцины получили 87 284, 121 378 и более 130 тысяч человек соответственно. Привито почти 40% населения.

За последние сутки в Свердловской области выявили 729 случаев коронавируса.

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