Опубликован график работы пунктов вакцинации в Свердловской области на 10 - 14 ноября

Мобильные пункты вакцинации будут работать до конца недели в шести городах Свердловской области. Желающим поставить прививку против коронавируса необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
В Сысерти, Нижнем Тагиле, Полевском и Реже известен график работы пунктов до 14 ноября, в Екатеринбурге и Серове - до 12 ноября. Сегодня стало известно, что в Свердловскую область поступило почти 60 тысяч доз "Спутника V".
Екатеринбург:
- Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – с 9 по 12 ноября с 10.00 до 19.00 (ежедневно);
- ТРЦ VEER Mall (пр. Космонавтов, 108д) – с 9 по 12 ноября с 10.00 до 19.00 (ежедневно);
- ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) – с 9 по 12 ноября с 9.00 до 19.00 (ежедневно);
- ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – с 9 по 12 ноября с 9.00 до 19.00 (ежедневно);
- ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – с 9 по 12 ноября с 9.00 до 19.00 (ежедневно);
- ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – с 9 по 12 ноября с 11.00 до 18.00 (ежедневно);
- ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5) – 11 ноября с 11.00 до 18.00;
- Аэропорт Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1-й этаж, здравпункт) - с 9 по 12 ноября с 9.00 до 19.00 (ежедневно);
- ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – с 9 по 12 ноября с 9.00 до 19.00 (ежедневно);
- ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) – с 9 по 12 ноября с 9.00 до 19.00 (ежедневно);
- ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – с 9 по 12 ноября с 12.00 до 18.00 (ежедневно);
- ТРЦ «Кировский» (пер. Сиреневый бульвар, 2) – с 9 по 12 ноября с 9.00 до 19.00 (ежедневно);
- СМК «АСТРАМЕД-МС» (ул. 8 Марта, 37) – 9 и 11 ноября с 11.00 до 14.00.
Сысерть:
- ДК им. Романенко (ул. Коммуны, 32) – 10 и 12-14 ноября с 10.00 до 15.00.
Нижний Тагил:
- ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31б) – с 9 по 12 ноября с 16.00 до 20.00, 13-14 ноября с 10.00 до 20.00;
- ТРЦ «Квадрат» (ул. Пархоменко, 41) – с 9 по 12 ноября с 16.00 до 19.00, 13-14 ноября с 12.00 до 17.00.
Серов:
- КТ «Родина» (ул. Ленина, 179) – с 9 по 12 ноября с 9.00 до 16.00;
- Гипермаркет «Семейный» (ул. Заславского, 37) – с 9 по 12 ноября с 11.00 до 16.00;
- ТЦ «Nebo» (ул. Ленина, 215) – с 9 по 12 ноября с 12.00 до 20.00.
Полевской:
- ТЦ «Палермо» (мкрн. Зеленый Бор-1, 4а) – 13-14 ноября с 10.00 до 16.00;
Реж:
- ТЦ «Березка» (ул. Ленина, 1) – с 9 по 14 ноября с 10.00 до 18.00.
Напомним, что накануне заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на брифинге озвучил, что за последние три недели первый компонент вакцины получили 87 284, 121 378 и более 130 тысяч человек соответственно. Привито почти 40% населения.
За последние сутки в Свердловской области выявили 729 случаев коронавируса.
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