Как получить медотвод от вакцинации против коронавируса?

Настоящий медотвод от вакцинации против коронавируса положен очень ограниченному кругу людей – в основном прививку можно делать многим. Фото: Галина Соловьёва

– Непривитых от коронавируса сейчас почти никуда не пускают, но я вакцинироваться опасаюсь: имею серьёзное хроническое заболевание. Можно ли узнать полный список тех, кому положен медотвод от вакцинации против ковида, и на какой срок? Как получить такой медотвод? – спрашивает жительница Каменска-Уральского Людмила Курочкина.

Медицинский отвод от вакцинации – это официальное медицинское заключение, в котором указана причина отвода и срок, на который может быть отложена вакцинация против коронавируса. Чтобы получить такой документ, необходимо обратиться к своему лечащему врачу, который определит, есть ли медицинские противопоказания к проведению вакцинации против COVID-19. Окончательное решение выносит врачебная комиссия той медорганизации, где наблюдается пациент со своим заболеванием. Получить документ можно в день обращения. В нём обязательно должны быть указаны: ФИО пациента, дата рождения, диагноз (определяющий медицинской отвод), срок действия медицинской справки, место для предоставления справки.

Как сообщили «Облгазете» в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области, давая медотвод, врач руководствуется временными рекомендациями по вакцинации взрослого населения от COVID-19, которые утверждены Министерством здравоохранения России и разосланы в регионы.

Общими и постоянными для всех вакцин противопоказаниями к проведению вакцинации от COVID-19 являются: повышенная чувствительность к вакцине или её компонентам, тяжёлые аллергические реакции, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет, патологическая реакция на введение предыдущей дозы вакцины. В этих случаях человеку положен постоянный или длительный медотвод. Лёгкие аллергии на какие-то продукты и возраст 60+ не являются противопоказаниями для вакцинации. А вот беременным пока разрешена только одна вакцина – «Спутник V».

Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, период обострения хронических заболеваний, время после операции – противопоказания, которые считаются временными. Временный медотвод от прививки против COVID-19 выдаётся сроком до 30 дней с последующей консультацией у врача-специалиста. После восстановления и нормализации здоровья ставить прививку уже можно.

– Людей, обращающихся за медотводами, сейчас много: в день приходят не по одному десятку человек. С разными идут причинами, но с по-настоящему серьёзными состояниями – примерно одна десятая от общего числа, – рассказали «Облгазете» в пресс-службе екатеринбургской городской больницы №2.

Уравнивает ли человека наличие у него медотвода с теми, у кого есть QR-код? В соответствии с указом губернатора Свердловской области №616-УГ от 27.10.2021 года такая возможность допускается. Однако вместе со справкой необходимо предъявить отрицательный результат лабораторного исследования на коронавирус методом ПЦР, проведённого не позднее, чем 72 часа назад. И за него никто не заплатит – всё за ваш счёт.

МЕЖДУ ТЕМ Вчера стало известно о том, что в Свердловскую область поступила очередная крупная партия вакцины «Спутник V» - почти 60 тысяч доз вакцины. «Спутник Лайт» пока не поступил.

Опубликовано в №208 от 11.11.2021