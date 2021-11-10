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Общество / Здравоохранение и здоровье
10 ноября 2021, 13:52

В России снова зарегистрировали максимум смертей от COVID-19 - 1 239 человек

Женщина в маске

В России действует масочный режим. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 38 058 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 8 911 713 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 3 927 человек. В Свердловской области, которая находится на восьмом месте в списке регионов, заболело 734 жителя.

Из больниц выписались уже 7 654 161 россиянин, из которых 34 565 человек выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс 1 239 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 250 454 человека.

Отметим, что днём ранее в России выявили рекордные 39 160 новых пациентов. Умерло рекордные 1 211 человек.

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Областная газета Свердловской области

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