В Свердловской области COVID-19 обнаружили ещё у 734 человек

Многие пренебрегают мерами эпидемиологической безопасности. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 734 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 164 674 жителя. За сутки из больниц Свердловской области выписалось 509 человек. Общее число выздоровевших достигло 147 074, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 29 случаев смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 7 763 человека

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+113), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Пелыма, Первоуральска, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сосьвы, Староуткинска, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского городских округов.

Днём ранее в регионе выявили 729 заболевших коронавирусом. Ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 14 ноября можно здесь.

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