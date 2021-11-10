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10 ноября 2021, 19:27

Андрей Клишас заявил, что обязательная вакцинация от ковида не нарушала бы конституционных прав россиян

вакцинация

Ввести в стране обязательную вакцинацию от коронавируса возможно только через принятие соответствующего федерального закона. Фото: Галина Соловьёва.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поделился мнением на счёт возможности введения в России обязательной вакцинации от ковида. Он считает, что такая мера не нарушила бы конституционных прав граждан.

Как сказал Андрей Клишас РИА "Новостям", ввести в стране обязательную вакцинацию от коронавируса возможно только через принятие соответствующего федерального закона.

"Конституции [введение принудительной вакцинации] не противоречит", - сказал он.

Ранее глава НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург, который отмечает сегодня своё 70-летие, говорил о необходимости введения принудительной вакцинации от COVID-19.

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