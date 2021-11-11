Свердловский минздрав утвердил порядок доставки пенсионеров в больницу

Если свердловчанин не успеет пройти необходимых врачей за один раз, то ему могут выдать не более двух талонов для дополнительного посещения больницы. Фото: Павел Ворожцов

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов утвердил новый порядок транспортировки свердловчан старше 65 лет в больницу. Доставку будут осуществлять центры соцобслуживания в 24 муниципалитетах.

Руководителям организаций соцобслуживания, находящихся в регионально ведении, предписано обеспечить взаимодействие с больницами и организовать доставку пожилых жителей из сельской местности на профосмотры и диспансеризацию. Медорганизации будут ежемесячно составлять графики приёма таких пациентов, а центры соцобслуживания - графики выезда мобильных бригад. Бригады, выезжая в условленное с пенсионерами место или на адреса, смогут ожидать пациента до 15 минут.

"Медицинская организация организует в первоочередном порядке проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, доставленным мобильной бригадой, и проведение указанным лицам максимального обследования в день посещения медицинской организации", - говорится в документе.

Отметим, что если свердловчанин не успеет пройти необходимых врачей за один раз, то ему могут выдать не более двух талонов для дополнительного посещения больницы. Ради этого мобильная бригада дожна будет скорректировать свой график выездов.

Транспортировать пациентов таким образом будут в 24-х муниципалитетах Свердловской области. Приводим перечень организаций соцобслуживания и больниц:

Фото: приказ минздрава

Фото: приказ минздрава

Добавим, что предыдущий регламент о траспортировке пенсионеров из сельской местности от 2019 года признан утратившим силу.