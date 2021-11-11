За сутки в Свердловской области подтвердили 731 случай COVID-19

Общее число зарегистрированных пациентов в регионе перевалило за 165 тысяч. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале за минувшие 24 часа зарегистрировали 731 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных пациентов в регионе перевалило за 165 тысяч.

В общей сложности справиться с инфекцией удалось 147 580 свердловчанам, из которых 506 были выписаны по выздоровлении из больниц за прошедшие сутки. Сейчас на лечении остаются 10 032 пациента.

При этом ковид унёс жизни ещё 30 жителей Свердловской области. Суммарное количество жертв опасной болезни составляет 7 793.

За всё время пандемии на Среднем Урале было выявлено 165 405 случаев коронавируса.

Напомним, сутками ранее в Свердловской области зарегистрировали 734 пациента с коронавирусной инфекцией.

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