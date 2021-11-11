Количество пациентов с коронавирусом в России за сутки выросло на 40 759

Из больниц за день по выздоровлению выписались 33 156 россиян. Фото: Галина Соловьёва.

За минувшие сутки официальную статистику по заболеваемости коронавирусом в России пополнили 40 759 пациентов. При этом из больниц за день по выздоровлению выписались 33 156 россиян.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, всего в России зарегистрировано 8 952 472 инфицированных. Из них 7 687 317 уже переболели ковидом и были выписаны из больниц.

В Москве за день было подтверждено 6 240 новых пациентов, в Санкт-Петербурге - 3 230, а в Свердловской области, которая находится на 8-м месте в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью, - 731.

Также федеральный оперштаб сообщает о ещё 1 237 летальных исходах от коронавируса. За всё время пандемии COVID-19 унёс жизни 251 691 россиянина.

Напомним, сутками ранее в России было выявлено 38 058 заражённых ковидом. При этом вчера был установлен антирекорд по числу летальных исходов от ковида - 1 239 умерших. Общероссийский суточный максимум по заболеваемости составляет 41 335 человек - он был установлен 6 ноября.