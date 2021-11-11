Для свердловских медучреждений закупили 23 новых маммографа

5 тыс. женщин ежегодно проходят маммографию. Новое сканирующее устройство эффективнее произведёт обследование молочных желёз. Фото: с сайта Минздрава Свердловской области

В Свердловской области закупили 23 новых маммографа. Два из них уже установили в поликлиниках Каменска-Уральского, скоро они начнут работать.

Речь идёт о рентгеновской маммографической системе, которая предназначена для получения цифровых изображений молочной железы, в целях выявления онкологических заболеваний. Новое сканирующее устройство эффективнее произведёт обследование грудных желёз, а изображение будет получаться в высоком разрешении.

"У нас в одной из поликлиник уже установлен новый маммограф в Центре амбулаторной онкологической помощи. Сейчас ещё в двух устанавливаем, и все городские поликлиники будут оборудованы современными рентгеновскими установками. Это заметно упростит процедуру диспансеризации женщин после 40 лет и повысит выявляемость онкологических заболеваний на ранней стадии", - сообщил заместитель главного врача городской больницы Каменска-Уральского по амбулаторно-поликлиническому звену Александр Пименов.

Как сообщили в пресс-службе свердловского минздрава, маммографы закуплены в рамках реализации программы "Модернизация первичного звена" с целью достижения показателей нацпроекта "Здравоохранение".

Напомним, что в Свердловской области в октябре по программе "Модернизации первичного звена здравоохранения" 20 больниц получили рентгеноаппараты. На это было выделено 145 млн рублей. Кроме того, в ЦГКБ №3 Екатеринбурга появилось новое оборудование - комплекс для нагрузочного тестирования под контролем ЭКГ, который позволит диагностировать сердечную и лёгочную недостаточность, оценить толерантность к физической нагрузке.

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