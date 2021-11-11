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11 ноября 2021, 15:20

Оперштаб заявил о разработке законопроектов об обязательных QR-кодах в транспорте

Девушка в маске в автобусе оплачивает билет

На этой неделе Павел Креков заявлял, что в настоящее время на территории Свердловской области не планируется введение QR-кодов для проезда в общественном транспорте.Фото: Галина Соловьёва

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России сегодня сообщил о разработке законопроектов об обязательных QR-кодах. Их планируется ввести на транспорте, в кафе и магазинах.

Законопроекты внесут в Госдуму. "Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. Об их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно", - приводит ТАСС сообщение оперштаба.

Ранее в РБК со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что разрабатываемые законопроекты будут действовать до июня 2022 года.

На этой неделе заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявлял, что в настоящее время на территории Свердловской области не планируется введение QR-кодов для проезда в общественном транспорте. При этом известно, что предприниматели Среднего Урала попросили сделать это. Первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов считает, что большинство сотрудников заражается именно в транспорте.

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Областная газета Свердловской области

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