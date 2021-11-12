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Общество / Здравоохранение и здоровье
12 ноября 2021, 11:24

В Госдуме предложили выдавать QR-коды гражданам с антителами к COVID-19

QR-код

Предлагается предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев. Фото: Алексей Кунилов.

В Госдуме предложили рассмотреть возможность выдачи QR-кодов гражданам, имеющих антитела к коронавирусу. Речь идёт о тех, кто болел бессимптомно или не обращался к врачу.

Инициатором идеи стал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР). Своё предложение он уже направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

"Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев", - говорится в обращении, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

По мнению парламентария, предложенная им мера будет актуальна для тех, кто переболел бессимптомно или не обращался за помощью к врачам, а также для тех, кто привился иностранными вакцинами.

Добавим, ранее федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России сообщил о разработке законопроектов об обязательных QR-кодах. Их планируется ввести на транспорте, в кафе и магазинах.

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Областная газета Свердловской области

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