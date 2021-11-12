За сутки в Свердловской области выявили 727 случаев коронавируса

В Екатеринбурге общее число инфицированных достигло 65 тысяч человек. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 727 случаев коронавируса выявили в Свердловской области, по данным на 12 ноября. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан перевалило за 166 тысяч.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время более 148 тысяч свердловчан, в том числе 502 человека - за последние сутки. На лечении остаются более 10 тысяч, исходя из данных свердловского оперштаба. Состояние свыше 900 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+144), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артемовского, Артинского, Асбестовского ГО, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхотурья, Волчанска, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнетуринского ГО, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Шалинского ГО. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 166 132", - сообщили в региональном оперштабе.

Скончались 7,8 тысячи человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксирована смерть 31 ковид-пациента.

Накануне стало известно о 731 заболевшем и 506 выписавшихся свердловчанах с COVID-19 за сутки. Рекордное число заразившихся - 741 человек - было выявлено 6 ноября.

Читайте также:

В Екатеринбурге выявили 65 тысяч случаев коронавируса: данные по городам.

Дистант для школьников в Свердловской области продлили на неделю.

Свердловский оперштаб рассмотрит идею бизнеса о вводе QR-кодов для покупки алкоголя.