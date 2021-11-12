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12 ноября 2021, 12:35

Свердловский оперштаб рассмотрит идею бизнеса о вводе QR-кодов для покупки алкоголя

Девушка выбирает алкоголь в магазине

Инициативу оперштаб обсудит с экспертами. Фото: Галина Соловьёва

Свердловские власти откликнулись на инициативу бизнеса запретить продавать алкоголь людям без QR-кода. Очередное ограничение будет обсуждаться на заседании оперативного штаба.

Об этом сообщил министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артём Бахтерев. Ранее с такой идеей выступил местный ресторатор.

"Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом постоянно мониторит ситуацию с распространением инфекции, чтобы вовремя реагировать на её изменение. Следит за соблюдением всех эпидограничений. Министерство АПК проводит весомую часть этой работы. Мы знаем об инициативе участников рынка о вводе QR-кодов для покупки алкоголя. Готовы обсудить с коллегами и экспертами эту меру на очередном заседании оперативного штаба", - приводит свердловский оперштаб слова министра.

Ранее свердловские предприниматели также выступили за введение QR-кодов в общественном транспорте. Первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов считает, что большинство сотрудников заражается именно в транспорте.

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Областная газета Свердловской области

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