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12 ноября 2021, 13:15

Учёные Минобороны РФ создали БАД, сокращающую концентрацию ковида в организме в 16 раз

Учёные

После оценки эффективности добавок на коронавирус один из БАДов получил свидетельство о госрегистрации. Фото: Павел Ворожцов.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал­-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что учёные 27-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны разработали уникальную биологически активную добавку "КовБАД". По словам Кириллова, она может снизить концентрацию коронавируса в организме в 16 раз.

В интервью газете "Красная звезда" начальник войск РХБЗ отметил, что после оценки эффективности добавок на коронавирус один из БАДов получил свидетельство о госрегистрации.

"Проведённые нами эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название "КовБАД", количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой - его концентрация сокращается в 16 раз. Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями", - сказал Игорь Кириллов.

Основными компонентами БАДов, разрабатываемых в указанном ЦНИИ Минобороны, являются экстракт аронии, фукоидан, эхинацеи, гидролизат кальмара тихоокеанского и другие вещества природного происхождения для повышени противовирусной защиты.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказывал, как добиться стопроцентной защиты от коронавируса. По его словам, в выработке абсолютного иммунитета к ковиду поможет назальная вакцина.

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