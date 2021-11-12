Ещё 40 123 россиянина попали в официальную статистику по коронавирусу

Выздоровели и выписались из больниц за всё время более 7,7 миллиона россиян. Фото: Павел Ворожцов

За сутки в России выявили 40 123 случая заражения коронавирусом. Скончались ещё 962 человека. Общее число инфицированных COVID-19 россиян составляет 8 992 595.

В Москве за последние сутки в официальную статистику попали 5 183 человека. Свердловская область с 727 случаями коронавируса занимает восьмую строчку среди регионов.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время более 7,7 миллиона россиян, в том числе 33 645 человек - за последние сутки. Скончались 252 926 жителей страны.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 215,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 714 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются около двух миллионов человек.

Накануне стало известно о 40 759 заболевших россиянах, 33 156 выписавшихся из больниц и 1 237 скончавшихся.

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