В Кремле высказались об оригинальных мерах борьбы с коронавирусом в регионах

Кремль отслеживает все неоднозначные меры борьбы с коронавирусом в регионах. Фото: Владимир Мартьянов

В Кремле обратили внимание на оригинальные меры по борьбе с COVID-19 в регионах. В их числе - ограничения на продажу алкоголя без QR-кода, которые могут ввести в Свердловской области.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль отслеживает все неоднозначные меры и подчеркнул, что основным центром по работе по пандемии является правительственный штаб.

"Регионы реализуют свои особые полномочия и модерируют те или иные меры, и потом они оценивают эффективность этих мер, восприятие этих мер населением и так далее. Но, конечно, это всё не остаётся без внимания со стороны федерального штаба в правительстве. Безусловно, мы, конечно, это все отслеживаем", - сказал сегодня Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов (цитата по "РИА Новости"). Представитель Кремля также назвал QR-коды на транспорте мировой практикой, которая в условиях непрекращающихся волн пандемии многими странами признана безальтернативной.

Напомним, что сегодня свердловские власти откликнулись на инициативу бизнеса запретить продавать алкоголь людям без QR-кода. Очередное ограничение будет обсуждаться на заседании оперативного штаба. Об этом сообщил министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артём Бахтерев. Ранее с такой идеей выступил местный ресторатор.

Читайте также:

Оперштаб заявил о разработке законопроектов об обязательных QR-кодах в транспорте.