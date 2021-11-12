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12 ноября 2021, 15:14

В Кремле высказались об оригинальных мерах борьбы с коронавирусом в регионах

Кремль

Кремль отслеживает все неоднозначные меры борьбы с коронавирусом в регионах. Фото: Владимир Мартьянов

В Кремле обратили внимание на оригинальные меры по борьбе с COVID-19 в регионах. В их числе - ограничения на продажу алкоголя без QR-кода, которые могут ввести в Свердловской области. 

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль отслеживает все неоднозначные меры и подчеркнул, что основным центром по работе по пандемии является правительственный штаб.

"Регионы реализуют свои особые полномочия и модерируют те или иные меры, и потом они оценивают эффективность этих мер, восприятие этих мер населением и так далее. Но, конечно, это всё не остаётся без внимания со стороны федерального штаба в правительстве. Безусловно, мы, конечно, это все отслеживаем", - сказал сегодня Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов (цитата по "РИА Новости"). Представитель Кремля также назвал QR-коды на транспорте мировой практикой, которая в условиях непрекращающихся волн пандемии многими странами признана безальтернативной.

Напомним, что сегодня свердловские власти откликнулись на инициативу бизнеса запретить продавать алкоголь людям без QR-кода. Очередное ограничение будет обсуждаться на заседании оперативного штаба. Об этом сообщил министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артём Бахтерев. Ранее с такой идеей выступил местный ресторатор.

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