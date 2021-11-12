В Чувашии запустят систему выдачи QR-кодов гражданам с высоким уровнем антител

Такой механизм должен быть запущен в течение недели. Фото: Галина Соловьёва.

Глава Республики Чувашия Олег Николаев дал поручение запустить в регионе систему предоставления QR-кодов гражданам с высоким уровнем антител к коронавирусу. В Кремле заявили, что такое решение требует серьёзной экспертной оценки.

Такой механизм должен быть запущен в течение недели.

"Мы уже достаточно изучили, проработали, и в целом этот механизм позволяет нам обеспечить безопасность, соблюсти права человека и лежит в плоскости последних научных изысканий и клинических показаний переболевших людей", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации главы Республики.

Глава регионального минцифры Кристина Майнина отметила о планах по созданию сайта, где жители смогут указать свой идентификатор, присвоенный после результатов анализа на антитела, и получить QR-код. Сейчас в Чувашии разрабатывается реестр лиц с высоким титром антител, а утверждённые лаборатории определят срок действия QR-кодов. Отмечается, что такие коды будут действовать только в Чувашии.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные решения должны быть тщательно проанализированы экспертами.

"Существуют разные точки зрения, но есть рекомендации ВОЗа и нашего Минздрава. Еще раз повторяю, это сложная, требующая экспертного подхода задача. Но они безусловно необходимы, но делать всё надо грамотно и профессионально", - заявил Песков.

Как ранее сообщала "Облгазета", сегодня в Госдуме РФ предложили рассмотреть возможность выдачи QR-кодов гражданам, имеющим антитела к коронавирусу. Речь идёт о тех, кто болел бессимптомно или не обращался к врачу.

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