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13 ноября 2021, 11:16

Главный санитарный врач России сможет вводить ограничения в регионах вместо губернаторов

Девушка заходит в дверь, на которой куар-код

В Свердловской области QR-код начал действовать с 25 октября. Фото: Галина Соловьёва

В субъектах России решение о принятии новых ограничений сможет принимать главный санитарный врач страны. Это будет происходить в том случае, если есть разногласия между позициями регионального главного санврача и губернатора.

Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге, сообщает пресс-служба Правительства России.

Главные санитарные врачи субъектов страны представляют информацию о ситуации губернатору соответствующего региона. Вместе с тем, они также дают рекомендации по реагированию на эпидемическую ситуацию. 

"Если губернатор не согласен с этими предложениями, то он должен в короткие сроки представить мотивированное заключение, почему он не согласен с этими предложениями. Если таковая ситуация складывается, то меры реагирования должен принимать главный санитарный врач России", - пояснила Татьяна Голикова.

Напомним, накануне Правительство России направило в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для посещения общественных мест и для проезда на железнодорожном и авиационном транспорте. Оба закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

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