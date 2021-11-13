В России новый рекорд по смертности от COVID-19 - 1 241 человек

Масочный режим продолжат действовать в стране. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 39 256 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 9 031 851 случай заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 4 185 человек. В Свердловской области, которая находится на восьмом месте в списке регионов, заболело 724 жителя.

Из больниц выписались уже 7 754 764 россиянина, из которых 33 802 человека выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс 1 241 жизнь. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 254 167 человек.

Отметим, что днём ранее в России выявили 40 123 новых пациентов.