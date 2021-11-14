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Общество / Здравоохранение и здоровье
14 ноября 2021, 13:06

За сутки в Свердловской области подтвердили 721 случай коронавируса

Девушка в маске

Общее число заразившихся ковидом свердловчан на сегодняшний день составляет 167 577. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале за последние 24 часа коронавирусную инфекцию подхватил 721 человек. Общее число заразившихся ковидом свердловчан на сегодняшний день составляет 167 577.

По выздоровлению из свердловских больниц выписались 475 пациентов, переболевших коронавирусом. Суммарно победить инфекцию в регионе смогли уже 149 038 человек. На лечении остаются 9 665 пациентов с COVID-19. 

При этом количество умерших от ковида жителей Среднего Урала за день увеличилось на 28. В общей сложности опасная болезнь унесла жизни 7 884 свердловчан.

Напомним, сутками ранее в регионе было подтверждено 724 новых случая коронавируса и 32 летальных исхода.

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Областная газета Свердловской области

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