В России зарегистрировано ещё 38 823 случаев заболевания ковидом

В общей сложности ковидом в России переболело 7 784 585 человек. Фото: Павел Ворожцов.

В официальную статистику по заболевшим коронавирусом в России попали ещё 38 823 человека. За всё время пандемии COVID-19 в стране зарегистрировано 9 070 674 случаев заражения.

За день в Москве было подтверждено 3 734 новых пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге - 3 144, а в Московской области - 2 955. В Свердловской области, которая находится на 9-м месте в списке субъектов РФ с наибольшим числом заражённых, за последний день подтвердили 721 случай ковида.

При этом из больниц был выписан 29 821 пациент, победивший коронавирусную инфекцию. В общей сложности ковидом в России переболело 7 784 585 человек.

Также зарегистрировано 1 219 летальных исходов от коронавируса за последние сутки. Всего от COVID-19 в России скончались 255 386 человек. Напомним, сутками ранее в стране был зарегистрирован суточный антирекорд по смертности от ковида - 1 241 человек.