Евгений Куйвашев сообщил о крупной поставке "Спутника Лайт" в Свердловскую область

Губернатор подчеркнул, что вакцинация от коронавируса в Свердловской области идёт очень активно - в день прививку ставят от 15 до 20 тыс. человек. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вышел из планового отпуска и возобновил активность в соцсетях. Его первым постом в Instagram за долгое время стало сообщение о крупной поставке вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" на Средний Урал.

Глава региона отметил, что в последние недели однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" почти не поступала в Свердловскую область, в связи с чем областное правительство обратилось в федеральный Минздрав.

"Наши переговоры дали результат. Сегодня в Свердловскую область пришла крупная партия в 81 тысячу доз "Спутника Лайт". И ещё пришли 39 тысяч доз "Спутника V". После оформления всех документов вакцина начнёт поступать в прививочные пункты", - написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Губернатор подчеркнул, что вакцинация от коронавируса в Свердловской области идёт очень активно - в день прививку ставят от 15 до 20 тыс. человек. Однако, по словам Куйвашева, множество людей всё ещё отказывается прививаться.

"Заболеваемость в какой-то момент стала зашкаливать. В регионе были введены QR-коды. Это вынужденная мера. Но уровень вакцинации повысился. И ситуация почти сразу стала стабилизироваться. Именно поэтому жизнь и здоровье всех жителей Свердловской области - это наша с вами общая ответственность", - обратился глава Среднего Урала к жителям региона.

Напомним, что с 18 октября по 11 ноября Евгений Куйвашев был в плановом отпуске. Всё это время исполняющим обязанности губернатора Свердловской области был Алексей Шмыков.