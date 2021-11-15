До 20% пользователей госуслуг получают QR-код с задержками

Код должен приходить через сутки. Фото: Павел Ворожцов

В России до сих пор наблюдаются проблемы с выдачей QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19. С проблемами сталкиваются до 20% пользователей.

"Информация для выдачи сертификата может поступать от медорганизаций с задержками или ошибками — с проблемами сталкивается до 20% пользователей", - говорится в информационном сообщении на портале госуслуг.

По нормативам, сертификат должен прийти через сутки. Но если этого не произошло, то рекомендуют поступить следующим образом:

Зайти в личный кабинет и проверить данные паспорта и СНИЛС. Учётная запись должна быть подтверждённой. Обратиться в медорганизацию и уточнить, какие данные о человеке внесены в регистр вакцинированных. Надо сверить ФИО, СНИЛС, паспорт и дату рождения. В поле "Статус ЕПГУ" сведений о прививке должно быть указано "Есть учётная запись". Если обнаружилась ошибка или статус "Учётная запись не найдена", нужно переотправить исправленные сведения о прививке. Если ничего не помогает, надо нажать на кнопку "Сообщить об ошибке". Затем выбрать категорию "Вакцинация от COVID-19" и подкатегорию "Сертификат вакцинации".

После этого ошибку должны исправить.

Напомним, ранее читатель "Областной газеты" сообщал, что ему сертификат о вакцинации не приходил в течение трёх недель.