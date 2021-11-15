К кому обратиться пациенту за защитой своих прав?

В первую очередь лучше разбираться с руководством медучреждения, с которым возник конфликт. Если нет никакой реакции, то обращаться в другие структуры. Фото: Павел Ворожцов

В последнее время в редакцию «Облгазеты» участились вопросы о том, куда обратиться в случае нарушения прав пациента. С помощью специалистов мы составили «цепочку» инстанций, куда нужно идти и писать, чтобы восстановить свои права в таких случаях.

Восстановить свои права пациент может, обратившись к заведующему медицинским учреждением, с которым возникла конфликтная ситуация. Это первый и, можно сказать, программный шаг. Если реакции не последовало, смело звоните или пишите в Территориальный фонд медицинского страхования (ТФОМС). Ещё проще и, возможно, эффективнее будет обратиться сразу в свою страховую компанию (контакты можно найти на сайте ТФОМС), выдавшую медицинский полис. Или к страховому представителю — сотруднику страховой медорганизации, который общается с застрахованными лицами, консультирует их по вопросам обязательного медицинского страхования, в том числе получения медпомощи по полису ОМС, участвует в урегулировании спорных ситуаций, возникающих в медицинской организации.

В одной из страховых компаний «ОГ» подтвердили, что, в соответствии с федеральным законом № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», федеральным законом № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», застрахованное лицо, а также близкие родственники могут составить письменное обращение в страховую медицинскую компанию с целью проведения контроля объёмов и качества медицинской помощи на всех этапах её оказания. Обращение можно направить на адрес электронной почты либо обратиться лично в офис компании.

– В каждой страховой компании свой алгоритм действий по защите прав пациента, – заметил председатель правления региональной общественной организации Свердловской области по защите прав потребителей медицинских услуг «Здравоохранение» МаксимСтародубцев. – Также пациент может обратиться за помощью и в министерство здравоохранения области, и в ТФОМС, и в Следственный комитет.

И в прокуратуру, которая по федеральному закону №2202–1 «О прокуратуре Российской Федерации» осуществляет надзор за соблюдением прав граждан в сфере здравоохранения. И хотя специальной статистики по таким обращениям прокуратура не ведёт, но, как подтвердила старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью старший советник юстиции Марина Канатова, обращения пациентов за защитой нередки. Поводом становятся как трагические происшествия, так и самые банальные случаи необеспеченности лекарствами или невозможности записаться к нужному специалисту.

Экспертом качества медицинских услуг является Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Именно этот орган производит лицензирование и контроль оказания медуслуг.

– В текущем году зафиксировано 1 486 обращений граждан, – ответила на запрос «ОГ» руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области Наталья Зильбер. - 60 процентов из них – по вопросам организации и оказания медицинской помощи.

При нарушении прав пациента (немедицинского характера), возникших при получении платных медицинских услуг, его интересы готовы отстаивать, опираясь на ФЗ «О защите прав потребителей», общественные организации по защите прав потребителей, одноимённый отдел муниципального органа, региональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Опубликовано в №211 от 16.11.2021