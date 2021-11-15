Роспотребнадзор опроверг информацию о вспышке COVID-19 в уральском санатории

При лабораторном обследовании у одного из детей выявили сочетанную инфекцию: COVID-19+РС-инфекция+риновирусная инфекция. Фото: Павел Ворожцов.

В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области опровергли информацию о вспышке коронавируса в детском санатории "Изоплит" (Екатеинбург). Ранее она была распространена в Интернете.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе надзорного ведомства, "информация о вспышке новой коронавирусной инфекции в санатории "Изоплит" не соответствует действительности".

Изданию уточнили, что с 3 по 7 ноября в учреждении произошла групповая заболеваемость ОРВИ - в медучреждения обратились 43 ребёнка. При лабораторном обследовании у одного из детей выявили сочетанную инфекцию: COVID-19+РС-инфекция+риновирусная инфекция.

"С учётом организации проживания и питания детей в санатории уведомления о контакте со случаем новой коронавирусной инфекции направлены родителям 25 детей. Дети выписаны из санатория ещё 7 ноября", - добавили в региональном Роспотребнадзоре. Данную информацию также подтвердили и в свердловском оперштабе.