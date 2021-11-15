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15 ноября 2021, 13:47

За сутки в Свердловской области выявили 725 случаев коронавируса

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Диагноз лабораторно подтверждён у 153 жителей Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 725 случаев коронавируса выявили в Свердловской области по данным на 15 ноября. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан достигло 168 302.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время 149,5 тыс. свердловчан, за сутки - 479. На лечении остаются около 11 тысяч человек. Состояние 900 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+153), Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхотурья, Волчанска, Ирбита, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Ревды, Режа, Серова, Сухого Лога и других свердловских муниципалитетов.

За всё время скончалось 7,9 тыс. человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 33 летальных исхода, сообщает региональный оперштаб.

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