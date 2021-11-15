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Общество / Здравоохранение и здоровье
15 ноября 2021, 13:43

В России за сутки зафиксировано 38 420 случаев заражения коронавирусом

коронавирус

В стране проведено почти 217,4 млн тестов на коронавирус, в том числе 508 тысяч – за последние сутки. Фото: Галина Соловьёва.

В России коронавирус подхватили ещё 38 420 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 9 109 094 случая заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, из больниц выписались уже 7 812 557 россиян, в том числе 27 972 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс ещё 1 211 жизней. За всё время пандемии в России жертвой COVID-19 стали 256 597 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 217,4 млн тестов на коронавирус, в том числе 508 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 940 008 человек.

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