Михаил Мурашко: "Система введения QR-кодов показала себя высокоэффективной"

По словам Мурашко, за прошедшую неделю общее число активных пациентов с ковидом снизилось на 7,5%. Фото: пресс-служба Правительства РФ.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введённая в регионах система с допуском по QR-кодам показала свою эффективность. По его словам, за прошедшую неделю общее число активных пациентов с ковидом снизилось на 7,5%.

Об этом глава Минздрава сообщил на заседании Координационного совета по борьбе с ковидом в России.

"Регистрируется снижение общего количества активных случаев на 7,5%. Их число составило 1,274 миллиона пациентов, находящихся на курации медицинских работников. Такая положительная динамика обусловлена введённым Президентом режимом нерабочих дней, а также региональными мерами. Ограничительные мероприятия позволили переломить ситуацию", - передаёт слова Михаила Мурашко пресс-служба кабмина РФ.

На 15 ноября в российских больницах остаётся 246 тыс. пациентов с коронавирусом, из которых чуть более 7 тысяч находятся на аппаратах ИВЛ. По стране развёрнуто 295 тыс. ковидных коек. В оказании помощи пациентам с COVID-19 задействованы около 600 тыс. врачей и медсестёр, а также порядка 70 тыс. студентов и педагогов медицинских образовательных учреждений.

Михаил Мурашко отметил, что по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина Минздрав провёл закупку современного противовирусного препарата в объёме 500 тыс. упаковок.

Напомним, что за последние сутки в России коронавирус подхватили 38 420 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 9 109 094 случая заражения COVID-19. При этом в Свердловской области подтвердили 725 случаев заражения.