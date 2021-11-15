В 17% кафе Свердловской области не проверяют QR-коды

Проверки эпидбезопасности проходят ежедневно в торгово-развлекательных центрах, супермаркетах, организациях общепита и сферы услуг, объектах спорта и культуры, а также в общественном транспорте Среднего Урала. Фото: Павел Ворожцов.

МинАПК Свердловской области обследовало свыше 500 объектов торговли, общепита и бытового обслуживания. Проверки проводились в период с 30 октября по 14 ноября.

По итогам проверок в 17% ресторанов и кафе, которые посетили специалисты, не проверяли QR-коды. Ещё в 13% случаях персоналом учреждений нарушался масочный режим, в 8% - не соблюдалась социальная дистанция. Также выяснилось, что около 5% заведений работают вопреки указу губернатора после 23:00. При этом большинство объектов общественного питания всё же функционируют с соблюдением действующих требований.

Вчера заходили во Французский пекарь на Первомайской. На входе висит объявление, что вход только по QR-коду, но по факту его никто не спрашивает

Как уточнили в департаменте информполитики региона, всего за указанные две недели свыше 300 межведомственных контрольных групп проверили 34 414 объектов потребительского рынка и 8,2 тыс. единиц общественного транспорта. В результате рейдов проведено более 35 тысяч профилактических бесед.

Кроме того, составлено 3 030 протоколов об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). 732 из них – в Екатеринбурге.

Проверки эпидбезопасности проходят ежедневно в торгово-развлекательных центрах, супермаркетах, организациях общепита и сферы услуг, объектах спорта и культуры, а также в общественном транспорте Среднего Урала. Контрольные группы мониторят соблюдение масочного режима и проверку QR-кодов.

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