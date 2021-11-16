В 52 муниципалитетах Свердловской области выявили новые случаи COVID-19

Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан достигло 168 302. Фото: Галина Соловьёва.

Управление Роспортребнадзора по Свердловской области обновило данные о распространении коронавируса на территории региона. По данным на 15 ноября, за сутки COVID-19 был подтверждён у жителей 52 свердловских муниципалитетов.

Наибольшее число заболевших за 24 часа выявлено в следующих городах:

Екатеринбурге (+153 - за сутки; 65 400 - за всё время);

Первоуральске (+79; 8 420);

Нижнем Тагиле (+66; 13 665);

Каменске-Уральском и Каменском районе (+46; 6 004);

Берёзовском (+36; 4 419).

25 заболевших за сутки выявили в Серове, 22 - в Талицком районе, по 16 - в Артинском районе и Ревде. Далее следуют Богданович и Горноуральский ГО (по 14 заражённых), Качканар (13), Асбест, Кировград и Верхняя Пышма (по 12), Артёмовский, Дегтярск, Камышлов и Камышловский район (по 11), Алапаевск и Алапаевский район, Верхняя Салда, Североуральск (по 10). В остальных муниципалитетах меньше 10 случаев за сутки, говорится на сайте надзорного ведомства.

Напомним, общее число инфицированных COVID-19 свердловчан достигло 168 302. Из них выписались из больниц 149,5 тыс. свердловчан. Жертвами вируса за весь период пандемии стали 7,9 тыс. человек.