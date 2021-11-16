В Свердловской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 46%

42,6% простудившихся - дети. Фото: Галина Соловьёва

За минувшую неделю ОРВИ подхватили 33 310 свердловчан. Это выше уровня предыдущей, нерабочей недели на 7,4% и выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 46%.

42,6% простудившихся - дети. Максимальный уровень заболеваемости зафиксирован среди детей от 0 до 2 лет, далее идут дети 3-6 лет, на третьем месте - дети 7-14 лет.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, неблагополучными по ОРВИ признаны Сысертский ГО, ГО Богданович, Туринский, Ачитский и Артинский ГО. Там показатели заболеваемости выше среднеобластных в 1,5 раза и более. В Екатеринбурге за неделю с 8 по 14 ноября выявили 16 686 случаев ОРВИ. Это выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 47,3%, но при этом ниже уровня прошлой недели на 1,8%.

Добавим, что заболеваемость внебольничными пневмониями в регионе за предыдущую семидневку снизилась - на 10,6% по сравнению с нерабочей неделей. Зарегистрировано 3 023 случая внебольничных пневмоний. А вот в Екатеринбурге число заболевших увеличилось - на 12,25% (1 219 заразившихся за неделю).

Неблагополучными по внебольничной пневмонии названы МО Город Каменск-Уральский, Каменский ГО, ГО Дегтярск, ГО Первоуральск, ГО Верхотурье, ГО Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, МО г. Среднеуральск.

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