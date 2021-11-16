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Общество / Здравоохранение и здоровье
16 ноября 2021, 14:17

В Санкт-Петербурге выявили больше заболевших за сутки, чем в Москве

Мужчина в маске идёт по улице

Свердловская область с 726 случаями коронавируса занимает восьмую строчку среди регионов. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявили 36 818 случаев заражения коронавирусом. Скончались ещё 1 240 человек. Общее число инфицированных COVID-19 россиян составляет 9 145 912.

В Санкт-Петербурге за последние сутки выявили больше заболевших (3 131), чем в Москве (2 606). Свердловская область с 726 случаями коронавируса занимает восьмую строчку среди регионов.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время более 7,8 миллиона россиян, в том числе 34 161 человек - за последние сутки. Скончались 257 837 жителей страны.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 217,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 370 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются около двух миллионов человек.

Накануне стало известно о 38 420 заболевших россиянах, 27 972 выписавшихся из больниц и 1 211 скончавшихся.

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