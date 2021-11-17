Минздрав сократил срок действия QR-кода для тех, кто заболел после прививки от COVID-19

Соответствующий приказ Минздрава РФ вступил в силу. Фото: Галина Соловьёва

Минздрав РФ выпустил приказ, согласно которому срок действия QR-кода будет сокращаться на полгода, если вакцинированный заболел коронавирусом. QR-код привитого в сертификате о вакцинации в этом случае будет заменён на QR-код переболевшего. Сейчас срок его годности составляет шесть месяцев.

При наличии данных о заражении COVID-19 и сертификата о вакцинации будет учитываться более поздняя информация.

"В левом верхнем углу отображается QR-код и указывается номер медицинского сертификата. QR-код содержит информацию о завершении, в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции, или факте перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода", - говорится в приказе Минздрава, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Документ вступил в силу.

Он также утверждает форму справки о вакцинации против коронавируса нового типа или наличии медицинских противопоказаний к прививкам. Согласно приказу, медицинский сертификат о вакцинации формируется на русском и английском языках не позднее трёх календарных дней после дня внесения в информационный ресурс сведений о завершении.

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Форма справки. Фото: приложение к приказу

Форма сертификата. Фото: приложение к приказу