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Общество / Здравоохранение и здоровье
17 ноября 2021, 13:16

В Свердловской области за сутки выявлено 732 случая COVID-19

Люди в масках

В общей сложности на Среднем Урале было выявлено 169 760 случаев заболевания COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

За последние 24 часа в Свердловской области зарегистрировали 732 новых пациента, заразившихся коронавирусом. В общей сложности на Среднем Урале было выявлено 169 760 случаев заболевания COVID-19.

Победить опасную инфекцию смогли ещё 497 инфицированных свердловчан. За всё время пандемии из больниц по выздоровлению были выписаны 150 506 пациентов. На лечении остаются 11 267 жителей Среднего Урала.

При этом за сутки зафиксировано 36 летальных исходов от коронавируса. Общее количество жертв опасной болезни в Свердловской области составляет 7 987.

Напомним, сутками ранее в регионе подтвердили 726 случаев заболевания ковидом и 34 летальных исхода.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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