В России новый антирекорд по смертности от ковида - 1 247 случаев за сутки

Коронавирус унёс жизни 259 084 жителей страны. Фото: Галина Соловьёва.

В России за сутки лабораторно подтверждено 36 626 случаев заболевания COVID-19. Примерно столько же россиян было выписано из больниц по выздоровлению - 36 388 пациентов, переболевших ковидом.

За минувшие 24 часа в Москве было зарегистрировано 2 966 новых пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге - 2 793 пациента, а в Свердловской области, которая находится на 8-м месте в списке регионов с наибольшим показателем суточной заболеваемости, - 732.

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России составляет 9 182 538. При этом инфекцию удалось победить уже 7 882 836 россиянам.

В стране установлен новый антирекорд по смертности от коронавируса - 1 247 летальных исходов за сутки. Предыдущий максимум был установлен 13 ноября, когда был выявлен 1 241 погибший от ковида. В сумме коронавирус унёс жизни 259 084 жителей страны.