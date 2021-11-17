Где ревакцинироваться "Спутником Лайт" в Екатеринбурге? Список

Партию вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", которая прибыла в Свердловскую область 14 ноября, распределили по прививочным пунктам. На 17 ноября однокомпонентная вакцина доступна в семи мобильных пунктах.
Как сообщили "Областной газете" в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики, пройти ревакцинацию "Спутником Лайт" можно:
- в Екатеринбургском цирке (с 10:00 до 19:00);
- в ТРЦ "Гринвич" (с 10:00 до 19:00);
- в аэропорту Кольцово (с 10:00 до 19:00);
- в ТЦ Veer Mall (с 10:00 до 19:00);
- в ТЦ "Максидом" (с 12:00 до 19:00);
- в ТЦ "Омега" (с 10:00 до 19:00);
- в ЖК по адресу Мехренцева, 38 (с 10:00 до 19:00).
При этом в Центре общественного здоровья отметили, что несмотря на большой объём партии - более 81 тыс. доз - в мобильных пунктах вакцина расходится очень быстро. В цирке однокомпонентная вакцина уже почти закончилась.
Свердловчанам рекомендуют пройти ревакцинацию в будни, потому что в выходные в мобильных пунктах ожидается ажиотажный спрос на "Спутник Лайт".
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