Где ревакцинироваться "Спутником Лайт" в Екатеринбурге? Список

Свердловчанам рекомендуют пройти ревакцинацию в будни, потому что в выходные в мобильных пунктах ожидается ажиотажный спрос на "Спутник Лайт". Фото: Галина Соловьёва.

Партию вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", которая прибыла в Свердловскую область 14 ноября, распределили по прививочным пунктам. На 17 ноября однокомпонентная вакцина доступна в семи мобильных пунктах.

Как сообщили "Областной газете" в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики, пройти ревакцинацию "Спутником Лайт" можно:

в Екатеринбургском цирке (с 10:00 до 19:00);

в ТРЦ "Гринвич" (с 10:00 до 19:00);

в аэропорту Кольцово (с 10:00 до 19:00);

в ТЦ Veer Mall (с 10:00 до 19:00);

в ТЦ "Максидом" (с 12:00 до 19:00);

в ТЦ "Омега" (с 10:00 до 19:00);

в ЖК по адресу Мехренцева, 38 (с 10:00 до 19:00).

При этом в Центре общественного здоровья отметили, что несмотря на большой объём партии - более 81 тыс. доз - в мобильных пунктах вакцина расходится очень быстро. В цирке однокомпонентная вакцина уже почти закончилась.

Свердловчанам рекомендуют пройти ревакцинацию в будни, потому что в выходные в мобильных пунктах ожидается ажиотажный спрос на "Спутник Лайт".