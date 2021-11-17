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17 ноября 2021, 18:46

В Кремле заявили об ошибочном расчёте сроков пандемии COVID-19

Дмитрий Песков

Песков говорит, что после резкого всплеска заболеваемости в стране видна тенденция к снижению числа новых пациентов, однако даже примерно сказать о том, когда закончится пандемия, сложно. Фото: пресс-служба Кремля.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти допустили ошибку при расчёте длительности пандемии коронавируса. По его словам, продление Роспотребнадзором правил профилактики COVID-19 до 2024 года носит чисто технический характер.

Дмитрий Песков отметил, что из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавируса правила приходится постоянно продлевать.

"Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода-год, сейчас видим, что ошибались в расчётах. Скоро два года этой пандемии, и пока конца и края не видно", - передаёт слова пресс-секретаря главы государства "Российская газета".

При этом Песков говорит, что после резкого всплеска заболеваемости в стране видна тенденция к снижению числа новых пациентов, однако даже примерно сказать о том, когда закончится пандемия, сложно. Правила профилактики были продлены с "запасом", но их в любой момент можно отменить, подчеркнул прессек Президента.

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