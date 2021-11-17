Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
17 ноября 2021, 21:36

В России все пациенты с ОРВИ будут обязаны пройти тест на COVID-19

тестирование

Анна Попова подчеркнула, что поручения Владимира Путина по увеличению темпов тестирования на ковид в стране выполняются успешно. Фото: Павел Ворожцов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с Президентом РФ Владимиром Путиным по развитию генетических технологий заявила, что все пациенты с ОРВИ будут обязаны сдать тест на коронавирус. По её словам, соответствующий документ уже принят.

Анна Попова подчеркнула, что поручения Владимира Путина по увеличению темпов тестирования на ковид в стране выполняются успешно. Охват увеличился в 1,5 раза.

"По увеличению охвата тестированием - в 1,5 раза мы увеличили охват и готовимся к тому, что уже вышло решение в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на ковид в обязательном порядке, с тем чтобы не упустить больных с более опасной инфекцией", - передаёт слова главы Роспотребнадзора пресс-служба Кремля.

В России за сутки лабораторно подтверждено 36 626 случаев заболевания COVID-19. Примерно столько же россиян было выписано из больниц по выздоровлению - 36 388 пациентов, переболевших ковидом. Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России составляет 9 182 538. При этом инфекцию удалось победить уже 7 882 836 россиянам.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.11.2021, 21:36 / Общество
В России все пациенты с ОРВИ будут обязаны пройти тест на COVID-19
17.11.2021, 20:41 / Общество
Уголовное дело в отношении экс-гендиректора "ВСМПО-Ависма" прекращено
17.11.2021, 20:11 / Общество
В Генпрокуратуре РФ состоялась церемония гашения почтовой марки, посвящённой 300-летию прокуратуры России
17.11.2021, 19:32 / Общество
Жительница Екатеринбурга выиграла в лотерею 2 миллиона
17.11.2021, 18:46 / Общество
В Кремле заявили об ошибочном расчёте сроков пандемии COVID-19