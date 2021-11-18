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18 ноября 2021, 09:15

Число заболевших ковидом в Свердловской области приближается к 170 тысячам: статистика

девушка в маске

Екатеринбурге насчитывается 65 785 случаев заболевания коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале обновили данные по заболеваемости в муниципальных образованиях. Общее количество выявленных случаев коронавируса за всё время пандемии приближается к 170 тысячам.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в Екатеринбурге насчитывается 65 785 случаев заболевания коронавирусом. Далее по числу выявленных инфицированных идёт Нижний Тагил с 13 948 пациентами и Первоуральск с 8 475 заражёнными. В пятёрку лидеров антирейтинга регионального Роспотребнадзора попали также Каменск-Уральский и Каменский район (6 082) и Ревда (5 912).

В топ-10 муниципалитетов с наибольшим количеством заболевших также входят:

  • Берёзовский (4 471);
  • Реж (4 417);
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (3 888);
  • Камышлов и Камышловский район (3 491);
  • Верхняя Пышма (2 814).

Всего в Свердловской области коронавирусом переболели или болеют на данный момент 169 760 человек. Напомним, сутками ранее в регионе было подтверждено 732 новых пациента с ковидом.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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