Кабмин продлил на год упрощённый порядок регистрации лекарств против коронавируса

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, в котором говорится, что в России продлевается ускоренный порядок регистрации лекарств. Такие правила продлены до 1 января 2023 года.
Речь идёт о введении в оборот медицинских препаратов. Также продлевается действие уже выданных временных регистрационных удостоверений и разрешений на применение препаратов от коронавируса - противовирусных лекарств и вакцин.
"Упрощённая процедура позволяет получить все необходимые документы для введения в оборот медицинских препаратов в максимально короткие сроки. Такой порядок был принят из-за коронавируса и должен был действовать до 1 января 2022 года. Теперь он продлевается ещё на год", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Правительства России.
Решение позволит не допустить перебоев с поставками препаратов в аптеки, поликлиники и больницы.
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