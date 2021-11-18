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18 ноября 2021, 13:18

Коронавирус выявили ещё у 37 374 россиян

коронавирус

В стране проведено почти 218,8 млн тестов на коронавирус. Фото: Галина Соловьёва.

В России коронавирус подхватили ещё 37 374 человека. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 9 219 912 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, из больниц выписались уже 7 919 250 россиян, в том числе 36 414 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс ещё 1 251 жизнь. За всё время пандемии в России жертвой COVID-19 стали 260 335 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 218,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 561 тысяча – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 916 706 человек.

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