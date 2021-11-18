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Общество / Здравоохранение и здоровье
18 ноября 2021, 14:04

В перинатальном центре ДГБ Каменска-Уральского установили оборудование для релаксации

  Ксения Лязер
В перинатальный центр Каменска-Уральского доставили оборудование для релаксации, которое имеет 100 программ. Фото: с сайта минздрава Свердловской области

В перинатальный центр Каменска-Уральского доставили оборудование для релаксации, которое имеет 100 программ. Фото: с сайта минздрава Свердловской области

В перинатальный центр Детской городской больницы в Каменске-Уральском закупили оборудование для релаксации. Оно позволяет быстро снимать стресс у беременных женщин, а также докторов, акушерок и медсестёр.

С помощью такого прибора человек может как расслабиться, так и начать бодрствовать. Это связано с тем, что в оборудовании установлено 100 программ, которые имеют функции визуальной картинки и ряда аудиозаписей. Также есть и короткие программы, они уже предназначены для медперсонала. Кроме того, кабинет психолога уже оборудован различного рода массажёрами (подушки, накидки).

"О аудиовизуальной стимуляции я узнала когда-то от психологов МВД. Они работают с людьми, которые возвращаются из горячих точек", - передаёт пресс-служба свердловского минздрава слова перинатального психолога ДГБ Натальи Полянской.

В случае работы с беременными пациентками психологи, используя аудиовизуальную стимуляцию будут сочетать её с различными текстами, которые помогут женщине довериться себе и почувствовать малыша и позволят сделать роды комфортнее.

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Областная газета Свердловской области

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