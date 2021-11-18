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Общество / Здравоохранение и здоровье
18 ноября 2021, 18:43

В Свердловской области свернули 1,5 тысячи коек для ковид-пациентов

койки

Процесс свёртывания инфекционных кое продолжается. Фото: Алексей Кунилов.

На прошедшей неделе в Свердловской области освободили 1,5 тысячи ковидных коек. Об этом журналистам заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

По его данным, койки были свёрнуты в хирургическом корпусе ЦГКБ №1 и нейрохирургическом корпусе ГКБ №40. Кроме того, было принято решение вернуть в строй часть Свердловского областного клинического госпиталя для ветеранов войн и Многопрофильный клинический медцентр "Бонум".

В ряде территорий больницы также возвращаются к плановой медпомощи. "1,5 тысячи коек мы вернули в плановую медецину. Этот процесс сегодня продолжается", - подытожил Павел Креков.

О чём ещё говорил Павел Креков:

С 22 ноября все свердловские школьники выйдут с дистанта.

Почти 43% свердловчан привили от коронавируса.

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