Ещё 50 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» поступит в Свердловскую область

«Спутник Лайт» нужно искать не только в мобильных пунктах вакцинации, но и в медучреждениях. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловскую область привезут ещё одну партию однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Это произойдёт на следующей неделе, 23 ноября.

В первую очередь данную вакцину будут ставить тем, кто пришёл на ревакцинацию. Об этом сообщил заместитель главы региона Павел Креков в ходе сегодняшнего брифинга. Он отметил, что «Спутник Лайт» нужно искать не только в мобильных пунктах вакцинации, но и в медучреждениях.

Напомним, 14 ноября на Средний Урал пришла крупная партия в 81 тысячу доз «Спутник Лайт». Тогда же регион получил 39 тысяч доз «Спутника V».

О чём ещё говорил Павел Креков:

С 22 ноября все свердловские школьники выйдут с дистанта.

Почти 43% свердловчан привили от коронавируса.

В Свердловской области свернули 1,5 тысячи коек для ковид-пациентов.

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