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19 ноября 2021, 09:00

Почти 39% заболевших коронавирусом свердловчан ‒ жители Екатеринбурга

коронавирус

За всё время из больниц выписались 151 010 свердловчан. Жертвами вируса стали 8 022 человека. Фото: Галина Соловьёва.

Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавируса на территории Свердловской области. По информации на 18 ноября, с начала пандемии инфекцию подхватили свыше 170 тысяч человек.

65 944 заболевших ‒ 38,6% от общего числа инфицированных в регионе ‒ жители Екатеринбурга. Свыше 5 тысяч ковид-пациентов также выявлено в Нижнем Тагиле ‒ 14 028 (8,2%), Первоуральске ‒ 8 526 (5%), Каменске-Уральском и Каменском районе ‒ 6 163 (3,6%), Ревде ‒ 5 929 (почти 3,5%), информирует надзорное ведомство.

Как ранее сообщал областной оперштаб, за всё время из больниц выписались 151 010 свердловчан. Жертвами вируса стали 8 022 человека.

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