Госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле заявил о прекращении плановой помощи по полисам ОМС

При этом оказания плановой медпомощи по всем направлениям в госпитале Тетюхина ждут 3 864 человека. Фото: АО «Госпиталь ВИТ» - ООО «Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр им. В.В. Тетюхина»

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр им. Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле прекращает принимать пациентов по полисам ОМС. Медпомощь будет возможна только за деньги. Закрываются все хирургические направления, включая травматологию, ортопедию, гинекологию, урологию и оториноларингологию, сообщили в центре.

Причинами прекращения операций в 2021 году называются отсутствие госзадания на эндопротезирование крупных суставов (в объёме 1300 квот) и снижение финансирования.

"Территориальной программой ОМС Свердловской области для УКЛРЦ на 2021 год было предусмотрено 5080 случаев оказания специализированной медпомощи (включая высокотехнологичную). За 10 месяцев Центр выполнил 4800 госпитализаций. Оставшегося объёма работы будет достаточно для загрузки на несколько ближайших дней ноября", - рассказал советник гендиректора учреждения Михаил Лавров.

При этом оказания плановой медпомощи по всем направлениям в госпитале Тетюхина ждут 3 864 человека.

В Цетре сообщили, что направили обращения губернатору Свердловской области, органам госвласти и профильным органам исполнительной власти. Госпиталь просит ринять решения по дополнительному госзаданию на период до конца года.

Сейчас в УКЛРЦ в обычном режиме продолжают работать поликлиническое отделение, лучевая диагностика, клиническая лаборатория и круглосуточный стационар для лечения ковид-пациентов.

Напомним, что с 1 августа госпиталь Тетюхина также остановил работу травматолого-ортопедического отделения. В нём проводилось эндопротезирование суставов пациентов (ключевая медуслуга, ради которой и создавался госпиталь).

Вокруг госпиталя шли судебные разбирательства. В сентябре этого года Арбитражный суд Свердловской области отклонил иск Корпорации развития Среднего Урала о взыскании с лечебно-реабилитационного центра 1,4 млрд рублей. При этом суд отказал и владельцам госпиталя во встречном иске – они желали принудить КРСУ принять акции. Решение не устроило ни одну из сторон. Подробнее читайте в материале "Облгазеты" "Суд прошёл – конфликт остался".

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