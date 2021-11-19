Сколько стоит выйти из дома с ковидом?

Поход до магазина с коронавирусом может дорого обойтись. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области продолжают выписывать штрафы за нарушение режима самоизоляции при COVID-19. Как сообщили «ОГ» в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в нашем регионе, всего на Среднем Урале проверили соблюдение режима самоизоляции у более 46 тысяч человек, и суды области вынесли штрафов на сумму более 450 тысяч рублей.

Так, недавно двух нарушителей выявили в Карпинске – при выезде медиков по месту проживания ковид-пациентов последних дома не оказалось. Им назначили штрафы по 15 тысяч рублей. До этого в СМИ распространилась информация, что за нарушение режима самоизоляции на 75 тысяч рублей оштрафовали жительницу Пышминского ГО – с подтверждённым коронавирусом женщина съездила на юг России на международный конкурс.

А недавно людей возмутило сообщение о том, что в нашем регионе оштрафовали за нарушение режима самоизоляции женщину с ковидом, которая вышла во двор своего частного дома. Однако эта информация оказалась недостоверной: женщина проживает в многоквартирном доме, а значит, покинув свою квартиру, она подвергла опасности заражения всех жильцов этого дома. Приехавший по вызову участковый составил протокол.

– Контроль за соблюдением изоляции заболевшими COVID-19 и контактными осуществляется сотрудниками территориальных отделов Роспотребнадзора совместно с медработниками территориальных медицинских организаций, органов МВД, – пояснили «ОГ» в свердловском оперштабе по борьбе с коронавирусом. – Размер штрафа определяется судом с учётом всех обстоятельств совершения правонарушения, наступления неблагоприятных последствий и т.д.

Неоднократно была свидетелем того, как кондукторы уговаривают пассажиров надеть маски, и как пассажиры, отстаивая свою правоту, категорически отказываются. Объявления на дверях магазинов «без масок не обслуживаем» также стараемся не замечать. Но когда без маски нас обслуживает продавец, всё-таки хочется сделать ему замечание. Во время рейда по соблюдению санитарных норм и правил сотрудники Серовского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области выявили такого продавца, составили протокол, а 16 ноября суд назначил ему штраф по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») в 15 000 рублей. Правда, позже его переквалифицировал на ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения») и назначил штраф в размере 1 000 рублей.

– В прошлом году, когда ношение маски было обязательным даже на улице, таких материалов было более тысячи, – говорит консультант суда Серова Ксения Лушникова. – В этом году не меньше. Приехали из-за границы, не посчитали нужным сдать ПЦР-тест вовремя – будут оштрафованы. Как иначе, если законом это предусмотрено? Не соблюдали режим изоляции с подтверждённым тестом на коронавирус – получили наказание.

По данным Свердловского областного суда, только за последнюю неделю по ст. 6.3 ч. 2 КоАП РФ рассмотрено 21 дело, по ст. 20.6.1 КоАП РФ – 464. Всего с 30 октября по 17 ноября 2021 в области составлен 3 371 протокол об административных правонарушениях, предусмотренных статей 20.6.1 КоАП РФ, из них 783 – в Екатеринбурге.

В ТЕМУ Вход в большинство общественных мест только по QR-кодам, разумеется, может породить новый вид правонарушения – подделки и продажи этого самого QR-кода. Однако пока, по словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области полковника Валерия Горелых, таких фактов нет. Летом сотрудники полиции задерживали в Екатеринбурге подозреваемого в сбыте и реализации фальсифицированных медицинских справок – медотводов от вакцинации, в том числе от коронавирусной инфекции. Действия задержанного тогда правонарушителя подпадают под статью 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Опубликовано в №215 от 20.11.2021