Преждевременные роды на Среднем Урале теперь под контролем

С появлением онлайн-регистра мониторинга преждевременных родов женщины, разродившиеся раньше срока, могут с большей уверенностью решаться на новую беременность. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области заработал первый в России онлайн-регистр мониторинга преждевременных родов – «ПР-регистр».

Актуальность мониторинга проблем, связанных с преждевременными родами, бесспорна. В 70 процентах случаев именно преждевременные роды становятся причиной смертности детей в первый месяц жизни. Если рождение ребёнка пришлось на срок 22–24 недели, то смертность в течение нескольких недель составляет 97–98 процентов. При этом лишь один процент малышей выживает без нарушений развития нервной системы.

В Свердловской области только в ноябре зафиксирован 151 случай преждевременных родов, наступивших на сроке от 22 до 36,6 недели. «ПР-регистр» отслеживает их онлайн по всей территории региона в круглосуточном режиме. Новый проект работает на базе медицинской автоматизированной информационной системы «Региональный акушерский мониторинг». Система автоматически выдаёт данные: на каком сроке произошли роды, в какой медицинской организации и способ родоразрешения – самостоятельно или оперативным путём. Благодаря этим сведениям врачи смогут проводить анализ и определять дальнейшую тактику ведения последующей беременности и родов для сохранения здоровья матери и её ребёнка.

– Такой ресурс необходим прежде всего для врачей, чтобы при ведении беременности вовремя оценить риски повторных преждевременных родов, – рассказал «ОГ» руководитель акушерского дистанционного консультативного центра Екатеринбургского клинического перинатального центра Николай Анкудинов. – Информация теперь будет формализована, доступ к ней открыт любому акушеру-гинекологу на территории Свердловской области. Анализируя поступающие сведения, у нас будет возможность принимать организационные решения. То есть, если, условно, в каком-то районе области произошло увеличение количества преждевременных родов, значит, необходимо обратить внимание руководителей на изменение ситуации, скорректировать нормативные документы по маршрутизации пациентов.

Регистр был разработан компанией ООО «Инкордмед» на базе медицинской информационной системы АИСТ «РАМ» в рамках контракта министерства здравоохранения Свердловской области при участии специалистов Екатеринбургского клинического перинатального центра и Областной детской клинической больницы. В разработке использовались новые клинические рекомендации Министерства здравоохранения России «Преждевременные роды»-2020, что делает «ПР-регистр» легитимным IT-инструментом для управления службой родовспоможения на территории всего региона.

Отметим, что ранее эта же команда специалистов запустила в Свердловской области систему автоматического выявления беременных с подозрением на коронавирус (см. «ОГ» №64 от 9.04.2020) и первый в России онлайн-регистр операций кесарева сечения (см. «ОГ» №41 от 6.03.2020).